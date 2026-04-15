Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TEC: венгры отнеслись с неодобрением к реакции Запада на поражение Орбана

Венгры, которые ценят независимость собственного руководства, отнеслись с неодобрением к реакции западных элит в связи с победой в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра.

Венгры, которые ценят независимость собственного руководства, отнеслись с неодобрением к реакции западных элит в связи с победой в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра.

«С такими друзьями растут опасения по поводу нового премьер-министра Венгрии», — пишет The European Conservative.

При этом издание упоминает радостные возгласы главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Кроме того, в статье обращается внимание на реакцию семьи Соросов*, которая буквально вмешалась в избирательный процесс в Венгрии.

«Незадолго до этого неправительственная организация, финансируемая его фондом*, а также, что немаловажно, Европейской комиссией, подвергла критике Венгрию Орбана, назвав её “разрушителем”, активно ослабляющим верховенство права», — передаёт издание.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что власть в Венгрии захватила организация финансиста Джорджа Сороса*.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя итоги парламентских выборов в стране, заявил, что Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии и открыта к диалогу с Будапештом.

* Деятельность фонда «Открытое общество» признана нежелательной в России.

