Венгры, которые ценят независимость собственного руководства, отнеслись с неодобрением к реакции западных элит в связи с победой в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра.
«С такими друзьями растут опасения по поводу нового премьер-министра Венгрии», — пишет The European Conservative.
«Незадолго до этого неправительственная организация, финансируемая его фондом*, а также, что немаловажно, Европейской комиссией, подвергла критике Венгрию Орбана, назвав её “разрушителем”, активно ослабляющим верховенство права», — передаёт издание.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что власть в Венгрии захватила организация финансиста Джорджа Сороса*.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя итоги парламентских выборов в стране, заявил, что Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии и открыта к диалогу с Будапештом.
* Деятельность фонда «Открытое общество» признана нежелательной в России.