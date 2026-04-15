ТАСС показывает работу спецназа в засаде с применением инновационных маскплащей

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. ТАСС показывает кадры боевой работы военнослужащих подразделения специального назначения, экипированных в инновационные маскировочные плащи HiderX для защиты от тепловизоров, в ходе ночной засады на украинскую технику.
«Группа бойцов специального назначения провела засаду в ночное время, целью была движущаяся украинская техника, автомобиль. В ходе засады были апробированы новейшие российские маскировочные плащи производства HiderX, которые отлично отработали даже притом, что военнослужащие не использовали для укрытия рельеф местности и растительность. Автомобиль в ходе засады был поражен с применением стрелкового оружия и подрыва мины в управляемом варианте. После огневого воздействия и подрыва был осуществлен досмотр техники, захвачены образцы вооружения, техники, документов», — сообщил источник ТАСС.
Собеседник агентства уточнил, что видеосъемка осуществлялась с беспилотника Mavic 3T с высоты 150 м.