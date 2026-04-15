Омский губернатор провел в Москве более десятка важных переговоров.

Визит в Москву губернатора Омской области Виталия Хоценко прошел весьма плодотворно. В повестке рабочих встреч в федеральных министерствах — солидный перечень важных для региона вопросов: восстановление прав обманутых дольщиков, ход строительства Северного обхода, создание нового аэропорта, подготовка к Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана и многое другое.
Тему организации XXII Форума «Россия — Казахстан» омский губернатор обсудил с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком. Речь шла и о проведении 27-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Оба мероприятия состоятся в столице Прииртышья осенью.
Форум межрегионального сотрудничества Омск будет принимать уже в третий раз. В его повестке — развитие и укрепление экономических, культурных и гуманитарных связей между соседними странами, расширение прямых контактов, подписание межправительственных соглашений и меморандумов. Одна из важных тем — развитие судоходства по реке Иртыш, связывающей Россию с Казахстаном и КНР.
Омичи плотно сотрудничают с соседями по широкому спектру направлений. В прошлом году на базе ОмГУ имени Ф. М. Достоевского открыли первый в России филиал казахстанского университета имени Аль-Фараби. Организацию работы вуза во время своего визита в Омск оценил председатель правительства России Михаил Мишустин.
На встрече с генеральным директором Фонда развития территорий Василием Купызиным глава региона обсудил ситуацию с омскими дольщиками, проблемы которых решаются при участии ФРТ.
На встрече губернатора с зампредом правительства Дмитрием Чернышенко акцент был сделан на развитии регионального туризма.
— Благодаря поддержке правительства РФ ведем системную работу с применением всех доступных федеральных и региональных механизмов достройки проблемных домов. В прошлом году совместно восстановили права более восьмисот омичей. Сейчас работаем над решением вопроса 335 граждан по шести проблемным объектам, включенным в областной план-график, — сообщил Виталий Хоценко.
На встрече с председателем Банка ПСБ Петром Фрадковым глава региона договорился о продолжении совместных проектов в сфере развития детского спорта.
С председателем правления Сбербанка Германом Грефом обсудил концепцию благоустройства центра Омска. По словам Хоценко, в этом году началось строительство крупнейшего за Уралом фонтана. Завершается обновление набережной Иртыша в районе Омской крепости. Благоустраивается территория открывшегося после реконструкции СКК имени Виктора Блинова. Масштабный проект поддержали также хоккейный клуб «Авангард», компания «Газпром нефть» и Газпромбанк.
Встреча Виталия Хоценко с генеральным директором «Интер РАО» Сергеем Дрегвалем была посвящена итогам завершающегося отопительного сезона и новым планам. Компания активно работает над вопросами модернизации региональных объектов генерации тепло- и электроэнергии, повышением их эффективности. В списке важных тем — соблюдение экологических стандартов, а также работа, которую ведет ТГК-11 по откачиванию поверхностных вод с территорий, прилегающих к золоотвалу предприятия.
С министром финансов РФ Антоном Силуановым губернатор обсудил исполнение бюджета региона, реализацию инфраструктурных и социальных проектов, а также меры федеральной поддержки. Шла речь и о подготовке к празднованию 400-летия освоения Омского Прииртышья в 2028 году.
На заседании Совета глав субъектов страны при МИД РФ Хоценко рассказал Сергею Лаврову и его коллегам, как Сибирь развивает перспективное взаимодействие со странами Африки. По словам губернатора, товарооборот Омской области на этом направлении вырос почти в пять раз. Помимо Египта торговыми партнерами региона выступают Алжир, Кения, Ливия, Тунис, Эфиопия, Руанда, Нигерия, Ангола и Того.
Омские компании обеспечивают растущий спрос африканского континента на пшеницу, красную чечевицу, овощи, сахар, кондитерские изделия. Готовы расширять поставки зерна, продуктов питания, стройматериалов и генераторного оборудования, а также развивать академический обмен, проводить на территории Омска бизнес-миссии.
С главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым губернатор проработал тему перевода в Омск производственных мощностей ракетного Центра имени М. В. Хруничева, филиалом которого является омский «Полет», где строят ракеты-носители семейства «Ангара». Речь шла и о новом проекте — создании демонстратора малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли. На его федеральную поддержку рассчитывают омские ученые и конструкторы.
Министру транспорта России Андрею Никитину глава региона сообщил об опережающих темпах строительства Северного обхода Омска — одного из самых масштабных объектов в стране. Стороны обсудили также вопросы создания нового аэропортового комплекса Омск-Федоровка. Разговор касался и темы продолжения восстановления дорог на севере области, разрушенных паводком. Регион рассчитывает на дополнительную федеральную поддержку в этой части.
Первый год реализации президентского нацпроекта «Молодежь и дети» стал одной из тем встречи Виталия Хоценко с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко. В статусе Молодежной столицы — 2025 регион выстроил системную модель работы. Завершен ремонт Дома омской молодежи, продолжается капитальное обновление молодежного центра «Химик». В этом году предусмотрено финансирование создания таких центров в Таре, поселках Горьковский и Красный Яр. Продолжится возведение детского сада в Омске, школ в Омском и Одесском районах. Кроме того, стартовал капитальный ремонт на 41 образовательном объекте.
В минувшем году в регионе состоялось 737 спортивных мероприятий — это рекорд. Открыты Фиджитал-центр с уличными площадками, ледовый дворец «Сибиряк» в Калачинске и хоккейный корт в Азово.
— Особое внимание уделили туристической отрасли, где на протяжении трех лет наблюдаем устойчивый рост потока. Планируем развивать гастротуризм, запустить цифровые проекты, продвигать национальный «Императорский маршрут. Омск», — дополнил Виталий Хоценко.
Губернатор Омской области также провел встречу с руководством госкорпорации «Ростех» и Центра инновационных технологий в ортопедии. Речь шла о развитии омского филиала ЦИТО, открытого в ноябре 2025-го. Центр предлагает полный цикл услуг — от диагностики до изготовления протезов и реабилитации. Уже зарекомендовал себя как важное звено в системе помощи ветеранам СВО. В нем будут расширять мощности, а также освоят производство детских протезов и ортопедических решений для лечения сколиоза.
Назначения.
Омский госпиталь для ветеранов войн возглавили участники специальной военной операции. Главным врачом специализированного медицинского учреждения назначен Александр Динкелакер, его заместителем — ветеран СВО и участник региональной программы «ПРОдвижение ГЕРОЕВ» Алексей Касаткин.
Решение принято с учетом профессиональных и личных качеств кандидатов, сформированных в том числе в условиях боевой службы.
— Александр Викторович и Алексей Евгеньевич не понаслышке знакомы с проблемами, возникающими у бойцов СВО. Уверен, что их опыт поможет сделать лечение и реабилитацию наших парней, которые возвращаются с фронта, еще более качественными, — считает Виталий Хоценко.
Костер под запретом.
В Омской области ввели особый режим. Губернатор Омской области Виталий Хоценко утвердил постановление о введении на территории региона особого противопожарного режима: с 10 апреля по 10 июня — в Омске и большинстве районов южной и центральной части региона. С 15 апреля по 15 июня — в северных районах. В этот период запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы на полях и в лесах.