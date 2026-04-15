Омский губернатор провел в Москве более десятка важных переговоров.

Губернатор Омской области также провел встречу с руководством госкорпорации «Ростех» и Центра инновационных технологий в ортопедии. Речь шла о развитии омского филиала ЦИТО, открытого в ноябре 2025-го. Центр предлагает полный цикл услуг — от диагностики до изготовления протезов и реабилитации. Уже зарекомендовал себя как важное звено в системе помощи ветеранам СВО. В нем будут расширять мощности, а также освоят производство детских протезов и ортопедических решений для лечения сколиоза.