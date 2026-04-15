WSJ: в Европе разрабатывают план по контролю над Ормузским проливом без США

Европейские страны ведут работу над планом по восстановлению судоходства в Ормузском проливе после того, как операция США против Ирана завершится.

Источник: Аргументы и факты

Несколько стран Европы разрабатывают план по формированию широкой коалиции для возобновления судоходства в Ормузском проливе без американского участия, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Инициатива должна быть осуществлена после завершения операции США и Израиля против Ирана. С помощью этого плана европейские страны хотят убедить судоходные компании, что проход через пролив после завершения конфликта будет безопасен.

Предполагается, что Германия, которая относилась скептически к участию в операции против Ирана, может присоединиться к разрабатываемой программе. При этом в статье отмечается, что авторам документа потребуется уладить разногласия о вовлечении США в этот план.

Так, Франция полагает, что участие США сделает инициативу неприемлемой для Ирана. Власти Британии, в свою очередь, опасаются, что отсутствие Соединённых Штатов в программе вызовет недовольство американского лидера Дональда Трампа и спровоцирует сокращение масштабов операции.

В статье называются три основные цели плана Европы по Ормузскому проливу. Речь идёт о восстановлении логистических путей, разминировании вод и обеспечении военными кораблями сопровождения коммерческих судов.

Напомним, ранее глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что блокада иранских судов в Ормузском проливе со стороны США ещё больше обострит ситуацию на мировом рынке, чем платный проход, который был предложен Тегераном.

