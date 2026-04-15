Марочко сообщил, что ВС РФ закрепляются у Хатнего

ЛУГАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Военные РФ усиливают оборону и закрепляются на позициях на участке Меловое — Хатнее Харьковской области для дальнейшего формирования буферной зоны на стыке с Белгородской областью, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, сейчас на участке Меловое — Хатнее идут позиционные бои.
«Наши военнослужащие сосредоточились на закреплении ранее достигнутых результатов и усиливают оборонительные рубежи у Хатнего для создания буферной зоны, которая здесь уже сформировалась на стыке с белгородским приграничьем», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы, продвигаясь у Амбарного, выбивают подразделения ВСУ из соседнего Хатнего Харьковской области.