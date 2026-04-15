Утром 15 апреля в центре Владивостока зазвучали сирены.
Об этом пишут «Вести Приморье».
В региональном Министерстве ГО ЧС позже уточнили, что сирена сработала ошибочно, из-за сбоя. В данный момент техники устраняют неполадки.
4 марта почти во всех регионах России были запущены сирены гражданской обороны.
Тогда в Москве в рамках проверки систем оповещения вместо сирен включили пение птиц.
