Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон намерен увеличить финансирование производства дронов в 242 раза

Пентагон хочет потратить 54,6 миллиарда долларов на производство боевых дронов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Группа DAWG при Министерстве войны США запросила расширить ее бюджет в 242 раза, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы.

Как ожидается, финансирование вырастет с 225 миллионов долларов в этом году до 54,6 миллиарда в 2027-м.

При этом 53,6 миллиарда составляют обязательные ассигнования, которые не проходят через стандартный бюджетный процесс. Таким образом, Пентагон сможет резко ускорить развертывание автономных систем.

В целом затраты на разработки и испытания в бюджете Минобороны войны США увеличат на 63 процента, с 210,4 до 343,7 миллиарда долларов. На долю новой группы придется около 41 процента от этого прироста.

Группу автономных боевых систем Пентагона создали в августе 2025 года на основании закона One Big Beautiful Bill Act, который увеличил расходы на оборону и миграционный контроль, но урезал траты на здравоохранение и экологические инициативы.

