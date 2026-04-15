Минпросвещения и Минобрнауки изменят правила выдачи мест в общежитиях

Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования предложили утвердить единый порядок предоставления мест в студенческих общежитиях, следует из опубликованного проекта правительственного приказа.
Как следует из публикации, для заселения обучающемуся придётся подать заявление и справки, подтверждающие факт очного или заочного обучения. Также потребуются бумаги об отсутствии регистрации и собственного жилья в населённом пункте, где находится образовательная организация.
Авторы инициативы пояснили, что для выделения отдельной комнаты студенческой семье необходимо дополнительно предъявить свидетельства о браке и рождении детей. Окончательное решение о предоставлении жилого помещения будет принимать специально созданная в учреждении комиссия.
«Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в документе.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить на федеральном уровне право студентов, имеющих детей, на перенос промежуточной аттестации по семейным обстоятельствам, связанным с уходом за ребёнком. Копия обращения на имя министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова есть в распоряжении RT.