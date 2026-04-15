Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ведомости»: в России растёт спрос на аренду инструментов для ремонта и сада

В России растёт спрос на аренду инструментов для ремонта и ухода за садом: совокупная выручка крупнейших российских специализированных ритейлеров (без учёта крупной техники) по итогам 2025 года превысила 2 млрд рублей.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчёты компании «Infoline-аналитика».

По словам её генерального директора Михаила Бурмистрова, это на 25% превышает итоги позапрошлого года.

Представитель сервиса «Аренда инструмента» строительно-торгового дома «Петрович», в свою очередь, отмечает, что в прошлом году количество подобных услуг увеличилось на 11,6%, тогда как в 2024 году динамика находилась на уровне 1,4%. В ООО «Вирент» между тем отмечают, что консолидированная выручка компании в прошлом году прибавила 64%.

«В текущих экономических условиях такую технику выгоднее брать напрокат, чем покупать», — говорится в статье.

В РИА Новости ранее писали, что россияне стали чаще заказывать товары для дачи перед праздниками.

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин также рассказал в беседе с RT, во сколько обойдётся установка громоотвода на доме.