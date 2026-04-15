«Ведомости»: в России растёт спрос на аренду инструментов для ремонта и сада

В России растёт спрос на аренду инструментов для ремонта и ухода за садом: совокупная выручка крупнейших российских специализированных ритейлеров (без учёта крупной техники) по итогам 2025 года превысила 2 млрд рублей.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на подсчёты компании «Infoline-аналитика».
По словам её генерального директора Михаила Бурмистрова, это на 25% превышает итоги позапрошлого года.
Представитель сервиса «Аренда инструмента» строительно-торгового дома «Петрович», в свою очередь, отмечает, что в прошлом году количество подобных услуг увеличилось на 11,6%, тогда как в 2024 году динамика находилась на уровне 1,4%. В ООО «Вирент» между тем отмечают, что консолидированная выручка компании в прошлом году прибавила 64%.
«В текущих экономических условиях такую технику выгоднее брать напрокат, чем покупать», — говорится в статье.
