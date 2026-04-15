Комбат Артист: в ВСУ на каховском направлении почти нет иностранных наемников

ГЕНИЧЕСК, 15 апреля. /ТАСС/. Радиоперехваты на каховском направлении говорят о том, что в ВСУ почти не осталось иностранных наемников. Разведка ВС РФ последнее время очень часто фиксирует переговоры на русском языке, сообщил ТАСС командир батальона мотострелкового полка 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Артист.