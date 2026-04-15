Комбат Артист: в ВСУ на каховском направлении почти нет иностранных наемников

Командир батальона мотострелкового полка группировки войск «Днепр» отметил, что об этом свидетельствуют радиоперехваты, в которых фиксируются переговоры на русском.

ГЕНИЧЕСК, 15 апреля. /ТАСС/. Радиоперехваты на каховском направлении говорят о том, что в ВСУ почти не осталось иностранных наемников. Разведка ВС РФ последнее время очень часто фиксирует переговоры на русском языке, сообщил ТАСС командир батальона мотострелкового полка 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Артист.

«Перехваты есть. Чисто украинская речь была, русскую речь перехватываем очень часто. По наемникам, скорее всего, на нашем направлении мало их», — подчеркнул он.

Артист уточнил, ранее российские военнослужащие перехватывали разговоры противника на иностранных языках. «Были случаи, перехватывали иностранные языки, польский перехватывали», — отметил комбат.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 22 марта сообщал ТАСС, что в подконтрольной киевскому режиму правобережной части региона сократилось число наемников после реформы подразделений интернационального легиона и перевода иностранных добровольцев в штурмовики ВСУ.