МИД: за период эскалации между США, Израилем и Ираном пострадала одна россиянка

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил в интервью ТАСС, что за время обострения конфликта на Ближнем Востоке пострадала одна россиянка.

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил в интервью ТАСС, что за время обострения конфликта на Ближнем Востоке пострадала одна россиянка.

По его словам, это произошло в результате инцидента со сбитым беспилотником в эмирате Абу-Даби. Женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью, её состояние опасений не вызывает.

Климов подчеркнул, что «официальной информации о других пострадавших российских гражданах не поступало».

Также он рассказал, что с начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке из затронутых конфликтом стран региона на родину вернулись свыше 60 тыс. россиян.

Кроме того, дипломат дал рекомендации россиянам, оказавшимся в зоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

