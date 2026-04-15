Рособрнадзор утвердил правила проведения ЕГЭ в 2026 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) определила порядок проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.
Об этом сообщает РИА Новости.
Участникам экзамена запрещено переговариваться, проносить средства связи и справочные материалы. Личные вещи выпускники обязаны оставлять в специально выделенном месте до прохождения через рамку стационарного металлоискателя.
Специалисты пояснили, что на рабочем столе разрешено оставить только чёрную гелевую ручку, удостоверение личности, воду, лекарства и лёгкий перекус. При временном выходе из аудитории экзаменационные бланки строго запрещено выносить или фотографировать.
Журналисты добавили, что за нарушение установленного порядка школьников удалят из пункта проведения экзамена.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в России теперь будет проводиться не раньше 1 июня.