Михаил Котюков: «Молодежь со всей России едет учиться в Институт гастрономии»

«Миссия нашего проекта — изменить качество жизни людей через индустрию гостеприимства. Ребята изучают техники лучших специалистов мира в этой сфере. Программа рассчитана так, чтобы каждый студент получил максимальные компетенции в соответствии со своими стремлениями», — подчеркнул Алексей Горенский, директор красноярского Института гастрономии СФУ.
В центре внимания оказались лучшие региональные наработки в сфере кадровой политики, которые планируется загрузить на обновленную цифровую платформу «Смартека». Одним из ярких примеров признали деятельность Института гастрономии, созданного на базе Сибирского федерального университета.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, что в регионе выстроена устойчивая система взаимодействия между бизнесом, учебными заведениями и работодателями. По его словам, это итог системной работы. В качестве иллюстрации он привел Институт гастрономии, куда стремятся попасть абитуриенты со всей России. Образовательная программа полностью ориентирована на реальные потребности индустрии, и студенты уже с первых семестров проходят все звенья производственной цепочки. Губернатор добавил, что сейчас эти стандарты распространяют на среднее профессиональное образование, чтобы как можно раньше включать молодежь в процесс профессионального самоопределения. Кроме того, совместно с партнерами расширяют программу направлением «Гостеприимство» — университет перестраивает корпус общежития, где студенты смогут на практике отрабатывать полный цикл услуг.
Сегодня в институте обучается около 600 человек, включая иностранных студентов. Руководитель учреждения Алексей Горенский пояснил, что в рамках программы будущие управленцы сферы гостеприимства, а также специалисты по кулинарии и кондитерскому делу получают как высшее, так и дополнительное образование.
Председатель комиссии Госсовета по кадрам Владислав Шапша обратил внимание на слова президента о том, что кадровый вопрос требует включения всех участников на своих местах. Он подчеркнул: без общей работы, учитывая масштаб задачи, результата не достичь. Шапша также отметил, что уже есть успешные практики, которые необходимо тиражировать, а для этого важно налаживать взаимодействие с управленческими командами в регионах. В этой связи, по его мнению, платформа «Смартека», созданная АСИ как инструмент поиска и обмена эффективными решениями, абсолютно востребована.
Участники заседания также обсудили критерии формирования рейтингов управленческих региональных и муниципальных практик, публикуемых на «Смартеке». Их структурируют по двум основным направлениям — «Рейтинг качества жизни» и «Национальный инвестиционный рейтинг», которые отражают оценку результативности кадровой политики в субъектах РФ.
Первый заместитель гендиректора АСИ Игорь Карачин резюмировал, что «Смартека» является абсолютно живым механизмом. Он отметил, что регионы-лидеры представили свои подходы к кадровой повестке, и успех одного из них вполне может стать точкой роста для остальных.
Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева.