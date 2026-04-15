Михаил Котюков: «Молодежь со всей России едет учиться в Институт гастрономии»

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал, что в регионе выстроена устойчивая система взаимодействия между бизнесом, учебными заведениями и работодателями. По его словам, это итог системной работы. В качестве иллюстрации он привел Институт гастрономии, куда стремятся попасть абитуриенты со всей России. Образовательная программа полностью ориентирована на реальные потребности индустрии, и студенты уже с первых семестров проходят все звенья производственной цепочки. Губернатор добавил, что сейчас эти стандарты распространяют на среднее профессиональное образование, чтобы как можно раньше включать молодежь в процесс профессионального самоопределения. Кроме того, совместно с партнерами расширяют программу направлением «Гостеприимство» — университет перестраивает корпус общежития, где студенты смогут на практике отрабатывать полный цикл услуг.