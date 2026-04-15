В ЕС признали, что экономика союза находится в состоянии стагфляционного шока, который стал следствием ближневосточного конфликта. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«По сути, мы наблюдаем и сталкиваемся со стагфляционным шоком для европейской экономики», — сказал еврочиновник в интервью агентству Bloomberg.
Домбровскис озвучил прогноз для европейской экономики. Согласно ему, инфляция ускорится более чем на 1 процентный пункт, а экономический рост замедлится на 0,2−0,6 процентного пункта.
Накануне Кирилл Дмитриев предрек Европе цепочку потрясений в ближайшее время, это связано с войной в Иране, считает глава РФПИ.
При этом финский политик Мема считает, что Украине и Европе для спасения необходим диалог с Россией.