Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-президент США подтвердил прекращение поставок оружия Украине

США больше не будут принимать участие в поставках и закупках вооружения для Украины. Об этом 14 апреля сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в ходе своего выступления на форуме в Университете штата Джорджия.

Источник: Reuters

«Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы только что вышли из этого дела», — заявил он.

Вэнс отметил, что США предложили странам Европы самостоятельно решать вопрос с закупкой оружия для нужд Киевского режима.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 11 апреля заявил, что оказание военной помощи Киеву стало максимально непривлекательным для Вашингтона после атак на Иран. Он отметил, что в случае краха властей Украины американская администрация переложит ответственность за провал на европейских партнеров. По его словам, текущая ситуация выгодна для президента США Дональда Трампа.

