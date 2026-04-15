Вице-президент США подтвердил прекращение поставок оружия Украине

«Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину. Мы только что вышли из этого дела», — заявил он.
Вэнс отметил, что США предложили странам Европы самостоятельно решать вопрос с закупкой оружия для нужд Киевского режима.
Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер 11 апреля заявил, что оказание военной помощи Киеву стало максимально непривлекательным для Вашингтона после атак на Иран. Он отметил, что в случае краха властей Украины американская администрация переложит ответственность за провал на европейских партнеров. По его словам, текущая ситуация выгодна для президента США Дональда Трампа.