После побега от фермерши и упрёков депутатов глава новосибирского Минсельхоза может покинуть пост

Фермеры и сочувствующие им граждане открыто возмущались непрозрачностью всей процедуры, а также тем, что ветеринарные службы на местах действовали, ссылаясь на некие тайные постановления и внутренние распоряжения, которые отказывались предъявлять людям. Однако настоящий взрыв народного гнева и репутационный удар по всему региональному правительству нанесли видеокадры, разлетевшиеся по интернету. На них министр, вместо того чтобы дать внятные разъяснения, пытается поспешно ретироваться от преследующей его разгневанной сельчанки. Эта история получила столь широкий резонанс, что её не обошёл вниманием даже режиссёр Никита Михалков, который в своей авторской программе подверг жёсткой обструкции действия новосибирских чиновников.
Волна критики накрыла Шинделова и в стенах Законодательного собрания. 14 апреля депутаты Роман Яковлев и Константин Терещенко с высокой трибуны заявили, что министр, по их мнению, попросту не обладает необходимыми для руководства отраслью компетенциями. Весь этот громкий скандал уже привёл к тому, что парламентарии всерьёз заговорили о необходимости ввести процедуру согласования кандидатур будущих министров. Как сообщил BFM-Новосибирск осведомлённый источник, близкий к аграрным кругам, развязка этой истории уже не за горами. По его словам, отставка Андрея Шинделова неизбежна и случится в течение ближайших двух-трёх недель. Собеседник редакции затруднился точно спрогнозировать, уйдёт ли министр по собственному желанию, написав заявление, или же это будет принудительное решение губернатора, но сам факт скорого ухода сомнений у него не вызывает.
