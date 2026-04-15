После побега от фермерши и упрёков депутатов глава новосибирского Минсельхоза может покинуть пост

Волна критики накрыла Шинделова и в стенах Законодательного собрания. 14 апреля депутаты Роман Яковлев и Константин Терещенко с высокой трибуны заявили, что министр, по их мнению, попросту не обладает необходимыми для руководства отраслью компетенциями. Весь этот громкий скандал уже привёл к тому, что парламентарии всерьёз заговорили о необходимости ввести процедуру согласования кандидатур будущих министров. Как сообщил BFM-Новосибирск осведомлённый источник, близкий к аграрным кругам, развязка этой истории уже не за горами. По его словам, отставка Андрея Шинделова неизбежна и случится в течение ближайших двух-трёх недель. Собеседник редакции затруднился точно спрогнозировать, уйдёт ли министр по собственному желанию, написав заявление, или же это будет принудительное решение губернатора, но сам факт скорого ухода сомнений у него не вызывает.