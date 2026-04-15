Очередной судебный процесс по делу Соколовой начинается во Владивостоке

Афера была реализована в 2016 году. Небезызвестная чиновница Наталья Соколова передала в общую долевую собственность членов гаражно-строительного кооператива «Свет-1» земельный участок площадью 2,4 тыс. кв. м на улице Фонвизина по льготной цене за 5% от кадастровой стоимости — всего за 650 тысяч рублей при реальной стоимости более 13 миллионов, хотя оснований для льготного выкупа не было. Кроме того, площадь переданной гражданам земли была в 25 раз больше площади расположенных на ней гаражей.