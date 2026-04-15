Очередной судебный процесс по делу Соколовой начинается во Владивостоке

Афера была реализована в 2016 году. Небезызвестная чиновница Наталья Соколова передала в общую долевую собственность членов гаражно-строительного кооператива «Свет-1» земельный участок площадью 2,4 тыс. кв. м на улице Фонвизина по льготной цене за 5% от кадастровой стоимости — всего за 650 тысяч рублей при реальной стоимости более 13 миллионов, хотя оснований для льготного выкупа не было. Кроме того, площадь переданной гражданам земли была в 25 раз больше площади расположенных на ней гаражей.
Уже в октябре 2017 года этот участок был продан застройщику ООО «Инвестиционно-строительная компания СИСТЕМА» за 260 миллионов. По аналогичной схеме застройщику достался участок на улице Нерчинской площадью более 4,2 тыс. «квадратов». Общий урон бюджету Владивостокского городского округа превысил 28,5 миллионов.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями) передано в Первореченский районный суд Владивостока. Членов ГСК «Свет-1» будут судить отдельно за мошенничество и легализацию имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Это уголовное дело ещё расследуется под контролем прокуратуры.
Денежные средства, полученные при незаконном отчуждении земельных участков, частично взысканы — более 15,5 млн. рублей за участок на улице Нерчинской по решению Уссурийского районного суда, иск прокурора Фрунзенского района Владивостока по земле на улице Фонвизина ещё рассматривается.
Сейчас Советский районный суд Владивостока рассматривает другое уголовное дело чиновницы — по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Участок, полученный за взятку, находится в санаторно-курортной зоне Владивостока в районе улицы Грязелечебница.
Первым «гаражно-земельным» делом госпожи Соколовой стало дело об участках на сопке Шошина во Владивостоке. При покровительстве чиновницы земля перешла во владение компании «Смарт Девелопмент» и в сферу коммерческих интересов бизнесмена Бориса Позднякова. На одном участке уже успели начать строительство жилого комплекса, поэтому застройщика обязали доплатить в бюджет разницу между реальной и неоправданной льготной стоимостью земли.
Краевая прокуратура добивается обращения в доход государства имущества фигурантки на сумму более 27 миллионов.