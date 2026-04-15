Иностранцы смогут подать заявление о признании их представляющими интерес для России

Иностранцы и лица без гражданства с 15 апреля могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для России.
Об этом говорится в указе президента России на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно документу речь идёт об иностранцах, которые имеют достижения в сфере научно-технологического развития, производства, спорта, креативных индустрий, в культурно-гуманитарной сфере, учёбе и т.д.
В случае положительного ответа иностранные граждане и члены их семей смогут получить разрешение на временное проживание без учёта утверждённой российским правительством квоты и без представления документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории России и основ законодательства России.
Кроме того, они смогут подать заявление о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание.
Между тем Правительственная комиссия по законопроектной деятельности ранее одобрила законопроект, ужесточающий порядок получения вида на жительство иностранными гражданами, которые заключили контракт с Минобороны России и участвуют в спецоперации.
Председатель палаты парламента Вячеслав Володин также сообщил, что в России удвоят число оснований для выдворения мигрантов.