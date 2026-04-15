Названы регионы с самым бурным ростом выдачи ипотеки

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Банки по итогам февраля 2026 года резко нарастили выдачу ипотеки жителям Ингушетии и Ненецкого автономного округа — почти в два раза по сравнению с январем, свидетельствуют данные ЦБ, которые проанализировало РИА Новости.
Так, по итогам февраля объём выдачи ипотечных кредитов в Ингушетии и Ненецком автономном округе вырос на 83%.
В Еврейской автономной области этот показатель вырос на 55%.
При этом самое сильное снижение выдачи ипотеки было зафиксировано в Кабардино-Балкарии — в 2,5 раза, а в Тюменской области и Калмыкии — в 2 раза.