Названы регионы с самым бурным ростом выдачи ипотеки

Выдача ипотеки в Ингушетии и Ненецком автономном округе выросла почти в два раза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Банки по итогам февраля 2026 года резко нарастили выдачу ипотеки жителям Ингушетии и Ненецкого автономного округа — почти в два раза по сравнению с январем, свидетельствуют данные ЦБ, которые проанализировало РИА Новости.

Так, по итогам февраля объём выдачи ипотечных кредитов в Ингушетии и Ненецком автономном округе вырос на 83%.

В Еврейской автономной области этот показатель вырос на 55%.

При этом самое сильное снижение выдачи ипотеки было зафиксировано в Кабардино-Балкарии — в 2,5 раза, а в Тюменской области и Калмыкии — в 2 раза.