SHOT: в районе Анапы прогремела серия взрывов

В районе Анапы прогремела серия взрывов, которые предположительно связаны с уничтожением украинских беспилотников системами противовоздушной обороны (ПВО).
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Местные жители слышали взрывы со стороны Чёрного моря на протяжении пятнадцати минут. Очевидцы насчитали от шести до семи глухих хлопков, от которых в домах тряслись окна.
В некоторых районах горожане также наблюдали яркие вспышки в небе. По предварительной информации, военные отражали атаку беспилотников ВСУ.
