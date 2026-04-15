SHOT: в районе Анапы прогремела серия взрывов

В районе Анапы прогремела серия взрывов, которые предположительно связаны с уничтожением украинских беспилотников системами противовоздушной обороны (ПВО).

В районе Анапы прогремела серия взрывов, которые предположительно связаны с уничтожением украинских беспилотников системами противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители слышали взрывы со стороны Чёрного моря на протяжении пятнадцати минут. Очевидцы насчитали от шести до семи глухих хлопков, от которых в домах тряслись окна.

В некоторых районах горожане также наблюдали яркие вспышки в небе. По предварительной информации, военные отражали атаку беспилотников ВСУ.

14 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что два мирных жителя погибли, три пострадали от агрессии ВСУ в регионе.

