Оператор FPV-дрона уничтожил около 50 единиц тяжелой техники ВСУ

БЕЛГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Оператор FPV-дрона 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» с позывным «Небо» уничтожил около 50 единиц тяжёлой военной техники противника, включая немецкую гаубицу PzH 2000 и польскую «Krab», об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости.
«Непосредственно нас отправляли на поиск артиллерии, САУшек, танков. Находили, уничтожали. САУ “Krab” попадалась, танк Т-80. Самое такое хорошее, редкое — это PzH 2000, немецкая гаубица самоходная. М-37 гаубица у меня была. Из тяжелой техники в районе 50 с чем-то штук (уничтожено — прим. ред.)», — сообщил «Небо».
Военнослужащий подписал контракт ещё до СВО, решив пойти по стопам отца-военного. С началом ведения активных боевых действий долгое время служил в пехоте, затем постепенно освоил управление дроном Mavic, а после перешёл на FPV-дроны. Сейчас основные задачи на харьковском направлении он выполняет на БПЛА «Князь Вандал Новгородский».