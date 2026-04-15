Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Кривоносов призвал с осторожностью ездить на Ближний Восток

Самостоятельным туристам из России стоит относиться с повышенной осторожностью к поездкам на Ближний Восток или транзиту через них, указал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Депутат подчеркнул, что, даже если рассматриваемая для путешествия страна не вовлечена в конфликт, логистика перелётов может быть усложнена. Кроме того, по его словам, также возможно увеличение времени в пути и стоимости билетов.

«Поэтому… такие поездки сопряжены с рядом рисков и не рекомендованы до стабилизации обстановки в регионе», — передаёт РИА Новости.

Ранее директор консульского департамента МИД России Алексей Климов рассказал, что с начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке из затронутых конфликтом стран региона на родину вернулись свыше 60 тыс. россиян.

Также он отметил, что за период обострения конфликта между США, Израилем и Ираном пострадала одна россиянка.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше