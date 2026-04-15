Участник программы «Время героев» Андрей Жаркин занял высокий пост в Приморье

«С Андреем Жаркиным я познакомился ещё в мае 2022 года в одной из первых командировок на Донбасс. С первых минут совместной работы стало понятно, что Андрей Евгеньевич — грамотный и опытный командир, истинный наставник для своих бойцов, человек, который бережёт подчинённых. Андрей прошёл суровую школу как военный и достиг уровня командира специального подразделения. И я уверен, что в новой должности он также добьётся высоких результатов. Он успешно проходит обучение на программе “Время героев”, и в его компетенции я не сомневаюсь. Такое пополнение в нашей команде считаю настоящей удачей», — прокомментировал глава региона.