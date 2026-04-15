Участник программы «Время героев» Андрей Жаркин занял высокий пост в Приморье

В правительстве Приморья прошло важное кадровое пополнение. Врио заместителя председателя исполнительного органа назначен участник президентской программы «Время героев», кавалер трех орденов Мужества Андрей Жаркин, сообщили в пресс-службе ведомства. Он займется вопросами, связанными проведением СВО, а также с физической культурой и спортом.
«Для меня назначение в Приморский край — это новый рубеж ответственности. Интеграция вернувшихся участников СВО в мирную жизнь, забота об их семьях и вовлечение ветеранов в спортивные и патриотические проекты — это не просто социальная работа, это строительство будущего нашего региона. Второе стратегическое направление — развитие беспилотных технологий. Мы на практике знаем цену этим системам, поэтому осознаем важность работы в интересах технологического суверенитета и безопасности нашей страны», — сообщил Андрей Жаркин о предстоящем круге своих обязанностей.
Его наставником на программе выступает губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«С Андреем Жаркиным я познакомился ещё в мае 2022 года в одной из первых командировок на Донбасс. С первых минут совместной работы стало понятно, что Андрей Евгеньевич — грамотный и опытный командир, истинный наставник для своих бойцов, человек, который бережёт подчинённых. Андрей прошёл суровую школу как военный и достиг уровня командира специального подразделения. И я уверен, что в новой должности он также добьётся высоких результатов. Он успешно проходит обучение на программе “Время героев”, и в его компетенции я не сомневаюсь. Такое пополнение в нашей команде считаю настоящей удачей», — прокомментировал глава региона.
В Приморье заработало министерство внутренней политики.
Новое ведомство возглавил Александр Худолжный, а на вакантную должность вице-губернатора рассматривают участника программы «Время Героев».
О том, что Андрей Жаркин получит должность в правительстве, связанную с СВО, Олег Кожемяко объявил еще в июле прошлого года. Тогда кандидат проходил стажировку в исполнительном органе. В феврале 2026 года в краевом правительстве появилось министерство внутренней политики. Как писало ИА PrimaMedia, Андрея Жаркина рассматривали на пост вице-губернатора по этому направлению. На сегодняшний день полномочия закреплены за председателем правительства Верой Щербиной. Должность вице-губернатора — заместителя председателя по внутриполу пока остается свободна, судя по сайту правительства ПК.