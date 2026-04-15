Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские компании заинтересованы в модернизации ГЭС в Южной Америке

Суйская: российские компании заинтересованы в модернизации ГЭС в Южной Америке.

Источник: © РИА Новости

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр — РИА Новости. Российские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере модернизации и оптимизации ГЭС в странах Южной Америки, сообщила специалист в сфере энергетики торгпредства России в Аргентине Анастасия Суйская.

Во вторник в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового клуба России и Аргентины, посвященное перспективам сотрудничества России со странами южноамериканского торгового объединения Меркосур.

«Важно отметить, что российские компании заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере модернизации и оптимизации ГЭС “Сальто-Гранде” (Аргентина — Уругвай), ГЭС “Ясирета” (Аргентина-Парагвай) и ГЭС “Итайпу” (Парагвай-Бразилия)», — сказала Суйская во время выступления на мероприятии.

По данным, опубликованным Национальным институтом статистики и переписи населения Аргентины в 2025 году объём товарооборота между Россией и Аргентиной, увеличился по сравнению с 2024 годом и составил порядка 800 миллионов долларов.

При этом одним из перспективных направлений для наращивания торгового оборота является поставка российского энергетического оборудования, отметила представитель торгпредства РФ.