Вэнс назвал остановку прямых поставок оружия Украине достижением США

Остановка прямых поставок американского оружия киевскому режиму стала одним из главных достижений нынешней администрации США, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
Он отметил, что выступал за прекращение финансовой поддержки Украины. Вэнс уточнил, что не изменил свою позицию.
«И это одно из тех достижений нашей администрации, которые вызывают у меня больше всего гордости: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединённые Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину», — сказал вице-президент в ходе выступления на форуме в Университете штата Джорджия.
Он назвал это очень хорошим результатом.
Напомним, 1 апреля газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что президент США Дональд Трамп заявил, что, если европейские страны не присоединятся к «военной коалиции» против Ирана, то он полностью остановит поставки американского оружия, которое ЕС передаёт Украине. Глава Белого дома отметил, что требовал от военно-морских сил НАТО помочь ему в ситуации с Ормузским проливом, но Европа отказалась.