Россиян предупредили о штрафе за публикацию личных данных соседей в домовом чате

Из-за публикации персональных данных соседей в общедомовом чате без их согласия россияне могут получить штраф, рассказал директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Владимир Никишин.
Так, по его словам, соответствующие действия являются неправомерной обработкой персональных данных и влекут за собой административный штраф от 10 до 15 тыс. рублей для физлиц, от 50 до 100 тыс. рублей — для должностных лиц и от 150 до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.
При повторном совершении такого административного правонарушения, уточняет РИА Новости, штраф для граждан составит от 15 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. рублей.
Ранее общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил в беседе с RT, что практика вывешивания в подъездах списков должников с фамилиями и суммами долга является незаконной и нарушает законодательство в области персональных данных.
Также RT сообщал, что нельзя публиковать в соцсетях в 2026 году.