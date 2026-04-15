Российский торгпред рассказал о перспективах сотрудничества с Меркосур

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 апр — РИА Новости. Россия имеет большие перспективы сотрудничества со странами общего южноамериканского рынка Меркосур в энергетике и сельском хозяйстве, сообщил торгпред РФ в Аргентине Виталий Кондратенко.

«У России есть большие перспективы сотрудничества со странами Меркосур, в частности с Аргентиной, Парагваем и Уругваем. Эти страны обладают значительным потенциалом и инвестиционными возможностями. В особенности Парагвай, у которого есть благоприятный налоговый режим. Парагвай можно использовать как ворота на рынки Аргентины и Уругвая», — сказал он журналистам.

Кондратенко отметил, что хороший потенциал в расширении торгово-экономических связей и развитии совместных проектов есть в сфере энергетики, науки, технологий, сельского хозяйства и здравоохранения.

Во вторник в Русском доме в Буэнос-Айресе состоялось заседание Делового клуба России и Аргентины, посвященное перспективам сотрудничества России со странами южноамериканского торгового объединения Меркосур.