Марочко: ВСУ пытаются контратаковать у Григоровки

ЛУГАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины принимают попытки контратаковать у Григоровки Харьковской области, чтобы замедлить продвижение российских войск на этом участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Южнее Григоровки в районе Колодезного идут интенсивные бои, в том числе происходят контратаки противника. Киев пытается сдержать наступление наших войск. Так что данный участок местности является напряженным», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что подразделения ВСУ серьезно активизировались на харьковском участке и пытаются давить на оборону российских сил у Григоровки.