Трамп хочет заключить с Ираном крупную сделку, заявил Вэнс

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.