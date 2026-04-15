Трамп хочет заключить с Ираном крупную сделку, заявил Вэнс

Вэнс: Трамп хочет сделать Иран экономически процветающим.

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп хочет заключить с Ираном крупную сделку, которая улучшит благосостояние иранского народа, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Он (Трамп — ред.) не хочет заключать какую-то мелкую сделку. Он хочет заключить крупную сделку», — заявил Вэнс в Университете Джорджии на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.

По словам вице-президента, предложение Трампа «очень простое», и ни один другой президент не смог бы предложить нечто подобное Ирану.

«Мы собираемся сделать его (Иран — ред.) экономически процветающим, и мы собираемся вовлечь иранский народ в мировую экономику так, как он не был вовлечен за всю мою жизнь», — добавил он.

На этом мероприятии Вэнс заявил, что ощущает позитив от нынешнего положения дел. По информации телеканала CNN, если второй раунд переговоров между США и Ираном состоится, то Американскую делегацию, вероятно, возглавит именно вице-президент.

Во вторник Трамп выразил мнение, что следующий раунд переговоров Вашингтона и Тегерана может произойти якобы в течение ближайших двух дней в Пакистане.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров.

