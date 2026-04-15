В Москву прибыл депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Как отметил парламентарий, он посетил РФ для демонстрации еще не утраченной возможности дружбы между Западной Европой и Россией. Об этом он порассуждал в разговоре с РИА Новости.
Евродепутат считает, что альтернатива недружественной политике ЕС еще существует. Он подчеркнул, что намерен доказать это своим присутствием на Московском экономическом форуме.
«Я хочу засвидетельствовать возможность дружбы между Россией и Западной Европой», — заключил Фернан Картайзер.
В Кремле прокомментировали отношения РФ с Евросоюзом. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, контакты уже не могут стать хуже. Представитель Кремля подчеркнул, что дальше некуда. Так он отреагировал на результаты выборов в Венгрии.