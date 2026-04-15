Пленный из ВСУ рассказал, как его мобилизовали с диагнозом «шизофрения»

БЕЛГОРОД, 15 апреля. /ТАСС/. Рядовой 119-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Завадский, сдавшийся в плен российским военнослужащим на сумском направлении, рассказал ТАСС, что был мобилизован, несмотря на диагноз «шизофрения».
«Бывает хорошее состояние, а бывает, что могу себя убить, товарищей побить. Себя не контролирую», — сказал он, добавив, что шизофрению у него диагностировали несколько лет назад.
Командиры ВСУ, по словам Завадского, избивали своих солдат за неопытность. «Командование, если мы неправильно автоматы держали, подходило и с ног сбивало, по голове било. Это продолжалось, пока не научились по стойке стоять, автоматы держать», — рассказал украинский пленный.
Также он сообщил о том, что стал свидетелем того, как операторы беспилотных систем ВСУ расстреляли двух своих солдат, которые бежали с позиций. «Нас было четверо, двое решили сбежать с позиций, чтоб жизни себе сохранить. Они бежали до какой-то локации, но там их наши дроны расстреляли», — рассказал Завадский.