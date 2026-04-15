Россия намерена продолжить строительство АЭС «Бушер» в Иране

Генконсул Жильцов: Россия намерена продолжить строительство АЭС «Бушер» в Иране.

ТЕГЕРАН, 15 апр — РИА Новости. РФ намерена продолжить строительство АЭС «Бушер» в Иране после стабилизации обстановки, сообщил РИА Новости генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов.

«Уверен, что строительство АЭС “Бушер” после стабилизации обстановки в регионе обязательно будет продолжено, а иранцы в недалёком будущем смогут увидеть реальные плоды российско-иранской дружбы», — сказал генконсул после завершения эвакуации сотрудников «Росатома» из Ирана.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что после финальной ротации на строительной площадке АЭС «Бушер» в Иране остаются 20 человек.

Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.

Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за боевых действий.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
