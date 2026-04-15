Россия завершила эвакуацию российских специалистов с АЭС «Бушер»

ТЕГЕРАН, 15 апр — РИА Новости. РФ завершила операцию по эвакуации российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС «Бушер», сообщил РИА Новости генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов.
«Утром 15 апреля успешно завершилась многодневная многоступенчатая операция по экстренной эвакуации из Ирана российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС “Бушер”, — сообщил собеседник агентства.
Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о финальной ротации на атомной электростанции «Бушер» в Иране, 108 сотрудников покинули станцию, на объекте остаются 20 человек.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране была остановлена из-за боевых действий.