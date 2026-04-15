Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия завершила эвакуацию российских специалистов с АЭС «Бушер»

Россия завершила эвакуацию специалистов, работавших на площадке АЭС «Бушер».

ТЕГЕРАН, 15 апр — РИА Новости. РФ завершила операцию по эвакуации российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС «Бушер», сообщил РИА Новости генконсул России в Исфахане Андрей Жильцов.

«Утром 15 апреля успешно завершилась многодневная многоступенчатая операция по экстренной эвакуации из Ирана российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС “Бушер”, — сообщил собеседник агентства.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о финальной ротации на атомной электростанции «Бушер» в Иране, 108 сотрудников покинули станцию, на объекте остаются 20 человек.

Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.

Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране была остановлена из-за боевых действий.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
