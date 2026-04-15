CNN: Иран начал расчищать входы в подземные ракетные базы после ударов

Иранские военные приступили к расчистке заблокированных входов в подземные базы с ракетными установками.

Иранские военные приступили к расчистке заблокированных входов в подземные базы с ракетными установками.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки.

Как следует из публикации, спецтехника выгребает щебень из заваленных туннелей в самосвалы. Журналисты CNN напомнили, что США и Израиль наносили удары по входам в укрытия, чтобы заблокировать Тегерану доступ к вооружению.

Источники в американской разведке подсчитали, что после месяца боёв около половины иранских установок остались неповреждёнными, однако многие из них оказались заперты под землёй.

Ранее в Совбезе России отметили, что у Ирана всё ещё есть много оружия.

