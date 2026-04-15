«Какой позор!» В Польше разозлились на украинцев после инцидента во Львове

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Власти Львова обманули польскую компанию на 35 миллионов евро, на что последовала постыдная молчаливая реакция Варшавы, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в социальной сети X.
«Польская компания была вышвырнута из инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ за 35 миллионов евро. Ситуация настолько невероятно позорная, что на язык просятся самые резкие слова. Польская компания Control Process реализовала почти весь проект и выиграла 7 арбитражей против города Львов, а несмотря на это украинцы разорвали контракт и не выплатили деньги! Реакция польского правительства? Ну, угадывайте… Наши власти вместо того, чтобы помочь пострадавшей польской компании, молчат и оставляют ее на произвол судьбы!» — написала политик.
По ее словам, произошедший во Львове инцидент демонстрирует неуважение правительства Польши к своим гражданам и заставляет поляков чувствовать стыд.
«Какой позор! Опять польское правительство предпочитает не ссориться с украинскими политиками, чем вмешаться в защиту польских интересов. Эта подхалимская позиция уже просто отвратительна. За наши никудышные псевдоэлиты мне иногда так невообразимо стыдно, что даже трудно выразить. Это недопустимо, чтобы наших соотечественников так не уважали, а всю нашу родину унижали даже в таких делах. Нами управляют люди с менталитетом подстилок», — подытожила евродепутат.
Ранее источник РИА Новости сообщил об усилении негативных настроений в отношении масштабов финансовой, гуманитарной и военной помощи Украине.