CNN: Вэнс останется во главе американской делегации на переговорах с Ираном

Телеканал CNN сообщил, что вице-президент Джей Ди Вэнс вновь возглавит делегацию США в случае проведения второго раунда переговоров с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в случае проведения нового раунда переговоров с Ираном, вероятно, вновь возглавит американскую делегацию, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседников СМИ, в составе переговорной группы по-прежнему будут специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять лидера Соединённых Штатов Джаред Кушнер.

Напомним, первый раунд переговоров США и Ирана состоялся в Исламабаде 11 апреля. Глава иранской делегации и председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что на встрече в пакистанской столице Вашингтон не смог завоевать доверие Тегерана. Джей Ди Вэнс, в свою очередь, отметил, что США на переговорах сделали Ирану «последнее и наилучшее предложение».

Ранее Пакистан предложил провести второй раунд ирано-американских переговоров. Агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что следующая встреча представителей Ирана и США может состояться в Исламабаде или Женеве.

