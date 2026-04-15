CNN: Вэнс останется во главе американской делегации на переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в случае проведения нового раунда переговоров с Ираном, вероятно, вновь возглавит американскую делегацию, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным собеседников СМИ, в составе переговорной группы по-прежнему будут специальный посланник главы Белого дома Стив Уиткофф и зять лидера Соединённых Штатов Джаред Кушнер.
Напомним, первый раунд переговоров США и Ирана состоялся в Исламабаде 11 апреля. Глава иранской делегации и председатель парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что на встрече в пакистанской столице Вашингтон не смог завоевать доверие Тегерана. Джей Ди Вэнс, в свою очередь, отметил, что США на переговорах сделали Ирану «последнее и наилучшее предложение».