Внук де Голля: санкции против российского газа лицемерны и должны быть отменены

Президент Фонда за мир и дружбу между народами отметил, что настало время восстановить нормальные экономические отношения с Россией.

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Западные санкции против российских энергоресурсов необходимо отменить, поскольку они лицемерны и не отвечают интересам европейцев. Такое мнение высказал ТАСС внук президента Франции (1959−1969) генерала Шарля де Голля, президент Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль.

«Я считаю, что настало время восстановить нормальные экономические отношения с Россией, отменить санкции, в частности в сфере энергоснабжения. И я хотел бы также отметить, что эти санкции достаточно лицемерны, поскольку никогда раньше во Францию и в Европу не ввозилось столько природного газа, как сейчас. Здравый смысл, сбалансированность и экономическая защита населения требуют отмены энергетических санкций в отношении России», — сказал он в кулуарах «Мастерской управления событиями».

По мнению де Голля, агрессия США и Израиля против Ирана также нанесла ущерб суверенитету стран ЕС, так как вызванные конфликтом скачки цен на энергоресурсы поставили экономику европейских стран в уязвимое положение. «Данная ситуация напрямую ставит вопрос о государственном суверенитете. Суверенитет страны — это ее энергетическая и финансовая независимость. Перевозчики, фермеры и все те, по кому пришелся основной удар из-за роста цен на бензин и в частности на дизельное топливо, уже страдают. Промышленность, разумеется, тоже несет потери от подорожания энергоносителей», — добавил он.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Kpler сообщила, что Евросоюз за первые три месяца 2026 года нарастил импорт сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ» на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне нарушения поставок с Ближнего Востока. Также, по данным европейского аналитического центра Bruegel, поставки российского СПГ в Евросоюз в марте достигли исторического максимума.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше