SHOT: самолёт «Авроры» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока

Airbus A319 авиакомпании «Аврора» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока.
Информация об этом появилась в Telegram-канале SHOT.
Отмечается, что сигнал бедствия 7700, означающий чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, был подан около часа назад.
Точной информации о произошедшем пока нет. Уточняется, что самолёт не успел взлететь — он остановился в конце воздушной гавани.
Также в данный момент отсутствует история передвижения воздушного судна на сервисах.
