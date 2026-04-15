SHOT: самолёт «Авроры» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока

Airbus A319 авиакомпании «Аврора» подал сигнал бедствия в аэропорту Владивостока.

Информация об этом появилась в Telegram-канале SHOT.

Отмечается, что сигнал бедствия 7700, означающий чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту, был подан около часа назад.

Точной информации о произошедшем пока нет. Уточняется, что самолёт не успел взлететь — он остановился в конце воздушной гавани.

Также в данный момент отсутствует история передвижения воздушного судна на сервисах.

