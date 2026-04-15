Вэнс: США предложили Ирану сделку, нормализующую экономические отношения

Вашингтон предложил Тегерану заключить крупную сделку, которая фактически позволит нормализовать экономические отношения между странами, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп не проявляет интереса к незначительному соглашению.
«Он хочет заключить грандиозную договоренность. То, что он предлагает Ирану, является очень простым, но, откровенно говоря, ни у одного другого президента не было возможности сделать это», — сказал Вэнс в ходе выступления на форуме в Университете штата Джорджия.
Глава Белого дома, как утверждает вице-президент, отметил, что Соединённые Штаты «готовы вести экономические отношения с Ираном как с нормальной страной».
Напомним, ранее Дональд Трамп выступил с заявлением, что в Тегеране вышли на контакт с Вашингтоном и якобы стремится к достижению соглашения. Он уточнил, что «правильные люди из Ирана» связались по телефону с американской стороной утром 13 апреля.