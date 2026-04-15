МИД: диппредставительства РФ на Ближнем Востоке работают в усиленном режиме

Российские дипломатические представительства на Ближнем Востоке продолжают работу, несмотря на обострение ситуации в регионе. По словам директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова, деятельность посольств и консульств не только не остановлена, но и переведена в более интенсивный режим, пишет ТАСС.
Увеличение нагрузки связано с резким ростом числа обращений граждан, которым требуется помощь. Дипломатические учреждения продолжают принимать посетителей и оказывать необходимые консульские услуги, адаптируясь к сложным условиям работы.
При этом Климов отметил, что служба российских дипломатов в зоне конфликта сопряжена с повышенными рисками для их безопасности. В целях защиты персонала были введены ограничения на работу отдельных консульских подразделений, в частности в Тель-Авиве и Хайфе.
Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова содействовать завершению конфликта на Ближнем Востоке.