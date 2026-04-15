Россиянка пострадала при инциденте с БПЛА в Абу-Даби — МИД сообщил о состоянии

Одна гражданка России получила травмы в результате инцидента с беспилотником в Объединенных Арабских Эмиратах. О ее состоянии, а также о мерах по линии дипслужбы сообщил ТАСС директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

По его данным, происшествие произошло в эмирате Абу-Даби. Речь идет о случае со сбитым беспилотником. Пострадавшая — проживающая в ОАЭ россиянка — обратилась за медицинской помощью самостоятельно. Ее состояние угрозы не представляет.

Информация поступила от посольства России в ОАЭ. Других сведений о пострадавших гражданах РФ на момент публикации не было.

Климов также сообщил о временной приостановке работы генеральных консульств России в Исфахане и Реште. Решение принято на фоне обстановки в регионе.

Несмотря на ограничение деятельности дипмиссий, российские дипломаты продолжают работу по организации выезда граждан из Ирана. Речь идет в том числе о специалистах, задействованных на строительстве АЭС «Бушер», и членах их семей.

В МИД подчеркнули, что консульская поддержка российских граждан сохраняется.

