Россиянка пострадала при инциденте с БПЛА в Абу-Даби — МИД сообщил о состоянии

Информация поступила от посольства России в ОАЭ. Других сведений о пострадавших гражданах РФ на момент публикации не было.
Климов также сообщил о временной приостановке работы генеральных консульств России в Исфахане и Реште. Решение принято на фоне обстановки в регионе.
Несмотря на ограничение деятельности дипмиссий, российские дипломаты продолжают работу по организации выезда граждан из Ирана. Речь идет в том числе о специалистах, задействованных на строительстве АЭС «Бушер», и членах их семей.
В МИД подчеркнули, что консульская поддержка российских граждан сохраняется.
