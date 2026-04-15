Адвокат Борзенко предупредила, чем может грозить перевоз стройматериалов в лифте

Пассажирский лифт в многоквартирном доме является общим имуществом и подчиняется правилам эксплуатации, закреплённым статьями 30, 36 и 210 Жилищного кодекса Российской Федерации. Эти нормы обязывают собственников беречь общее имущество и не создавать условий для его повреждения.
Об этом рассказала в беседе с RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.
«Перевозка тяжёлых или негабаритных строительных материалов в пассажирском лифте нарушает эти требования. К таким грузам относятся, например, крупные металлические обрезки, громоздкие строительные элементы или сыпучие материалы без надёжной упаковки. Лёгкие и компактно упакованные материалы, вес которых не превышает паспортной нагрузки, обычно допускаются», — пояснила специалист.
По её словам, если в лифте обнаружены повреждения или загрязнения, управляющая компания проводит осмотр кабины и оформляет акт осмотра, который составляется комиссией — с участием представителей УК и при необходимости других заинтересованных лиц.
«В акте фиксируются характер и объём повреждений, а также обстоятельства их возникновения. Для установления вины конкретного жильца собираются доказательства: показания соседей, записи видеонаблюдения, данные системы контроля доступа, следы материалов и другие косвенные признаки. На основании этих данных жильцу направляется претензия с указанием суммы ущерба и оснований для её предъявления», — подчеркнула эксперт.
Отмечается, что требования могут включать расходы на ремонт пола, дверей и направляющих, устранение царапин или вмятин, восстановление элементов управления и защитных панелей, а также уборку кабины от строительного мусора.
«Если нарушитель отказывается добровольно возмещать ущерб, УК может обратиться в суд. Даже если физического повреждения лифта не произошло, перевоз строительных материалов может привести к загрязнению кабины, а значит, к ограничению её использования и повышению риска для других жильцов. Это даёт управляющей компании право требовать компенсации расходов на уборку. Поэтому для перевозки строительных материалов нужно использовать грузовой лифт, а при его отсутствии — согласовать подъём с УК и использовать другие способы транспортировки», — заключила Борзенко.
