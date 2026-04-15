Ретрансляторы позволяют дроноводам «Запада» поражать цели в тылу и с флангов

В ведомстве пояснили, что один беспилотник выполняет функцию усилителя сигнала: он зависает на высоте, создавая устойчивый радиомост между оператором и ударными FPV-дронами. Это позволяет увеличить дальность полета в несколько раз и работать за пределами прямой видимости — в глубоких лесополосах, оврагах и за зданиями. Такая схема расширяет вариативность применения FPV-дронов — от точечных ударов по бронированной технике до работы по скрытым опорным пунктам на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.