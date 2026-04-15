Ретрансляторы позволяют дроноводам «Запада» поражать цели в тылу и с флангов

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие штурмовой роты 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью дронов-ретрансляторов могут поражать цели в тылу и с флангов противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Благодаря ретрансляторам операторы получают возможность поражать цели с нестандартных направлений: заходить в тыл, атаковать с флангов и удерживать связь даже в условиях плотной радиоэлектронной борьбы противника», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что один беспилотник выполняет функцию усилителя сигнала: он зависает на высоте, создавая устойчивый радиомост между оператором и ударными FPV-дронами. Это позволяет увеличить дальность полета в несколько раз и работать за пределами прямой видимости — в глубоких лесополосах, оврагах и за зданиями. Такая схема расширяет вариативность применения FPV-дронов — от точечных ударов по бронированной технике до работы по скрытым опорным пунктам на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.
В Минобороны отметили, что расчеты подразделения войск беспилотных систем используют средства связи и управления отечественного производства. Отключение терминалов иностранного производства не повлияло на систему управления БПЛА различного типа.