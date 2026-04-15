Марочко сообщил, что ВС РФ закрепились у Григоровки

Военный эксперт назвал бессмысленными все попытки ВСУ контратаковать на этом участке фронта.

ЛУГАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы серьезно закрепились у Григоровки Харьковской области, все попытки противника контратаковать на этом участке бессмысленны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что ВСУ усердно контратакуют у Григоровки в попытке замедлить продвижение российских сил на этом участке фронта.

«Наши военнослужащие достигли серьезных результатов у Григоровки, хорошо закрепились, поэтому украинскому командованию крайне сложно будет вытеснить наших военнослужащих с занимаемых позиций», — сказал он.