Марочко сообщил, что ВС РФ закрепились у Григоровки

ЛУГАНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы серьезно закрепились у Григоровки Харьковской области, все попытки противника контратаковать на этом участке бессмысленны. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что ВСУ усердно контратакуют у Григоровки в попытке замедлить продвижение российских сил на этом участке фронта.
«Наши военнослужащие достигли серьезных результатов у Григоровки, хорошо закрепились, поэтому украинскому командованию крайне сложно будет вытеснить наших военнослужащих с занимаемых позиций», — сказал он.