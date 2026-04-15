ВОЗ в мае рассмотрит законность выхода США из организации

Всемирная ассамблея здравоохранения в мае рассмотрит вопрос о законности выхода Соединённых Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне имеющейся задолженности, сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич.

Об этом он рассказал в беседе с журналистами РИА Новости.

Исполнительный совет ВОЗ передал на обсуждение данные из доклада генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Специалисты обратили внимание на то, что у американской стороны остались невыполненные финансовые обязательства перед организацией за 2025 и 2026 годы.

«Совет принял к сведению доклад и передал вопрос на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая состоится в мае», — сказал Жазаревич.

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов ранее отмечал, что ВОЗ может не признать выход Вашингтона состоявшимся до полного погашения этих задолженностей.

