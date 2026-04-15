Киев рассчитывает на разблокировку €90 млрд помощи ЕС после выборов в Венгрии

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Берлин потребовал ускорить выделение Украине пакета помощи ЕС на €90 млрд. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По данным издания, переговоры прошли с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В Киеве рассматривают Берлин как ключевой центр принятия решений, способный повлиять на позицию Евросоюза.

Речь идет о финансировании, которое на протяжении нескольких месяцев оставалось заблокированным. Основным противником выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. После поражения его партии на выборах и победы политической силы под руководством Петера Мадьяра украинская сторона рассчитывает на изменение позиции Будапешта.

Из общей суммы около €60 млрд планируется направить на нужды ВСУ в 2026—2027 годах. Остальная часть средств распределена на более ранний и последующий периоды.

Визит Зеленского в Германию не раскрывался заранее. По информации издания, он прибыл в Берлин в сопровождении членов правительства и провел в столице около двух часов. В программу вошли переговоры и совместное выступление перед прессой.

Параллельно прошли германо-украинские межправительственные консультации — первые более чем за 20 лет. В рамках встреч обсуждались вопросы оборонного взаимодействия, включая возможное создание совместных систем противовоздушной обороны, а также темы восстановления Украины и возвращения беженцев.

Министр обороны Германии Борис Писториус провел переговоры с украинским представителем Михаилом Федоровым. Стороны затронули дальнейшее развитие сотрудничества в военной сфере.

Ранее, как передавало агентство Bloomberg со ссылкой на источник, Кипр как председатель Совета ЕС намерен в ближайшее время вынести вопрос о кредите Украине на €90 млрд на обсуждение послов стран союза.

Первоначально венгерская сторона поддержала инициативу в декабре, однако позднее изменила позицию на фоне прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Согласно предложениям Еврокомиссии, до конца 2026 года Украине планировалось выделить €45 млрд, оставшаяся часть пакета рассчитана на 2027 год.

