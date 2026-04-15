Ливан выпустил тысячи монстров на Израиль: главная новость Ирана 15 апреля

Ливанское движение «Хезболла» уничтожает технику и личный состав израильской Армии. Цахал несет колоссальные потери на территории Ливана, сообщают западные СМИ. Ливанцы снимают на видео и распространяют в Сети кадры, фиксирующие, как горит передовая израильская техника: танки Merkava IV, бронированные бульдозеры Caterpillar D9 и бронетранспортеры Namer.
Военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя aif.ru главную новость войны на Ближнем Востоке от 15 апреля, отметил, что израильская армия оказалась беззащитна перед дронами, которые активно использует «Хезболла».
«Когда только вторжение началось, были выведены из строя порядка 40 израильских танков танки Merkava. Эти рекордные цифры связаны были с применением “Хезболлой” дронов. Израиль не готов вообще к борьбе с ними. Бронетехника не защищена от БПЛА, личный состав не обучен противодействовать им», — сказал он.
«Хезболла» взяла под контроль воздушное пространство в Ливане и с легкостью уничтожает технику и личный состав противника, используя современные средства ведения войны.
«Они применяют разведывательные беспилотники и дроны-камикадзе. Разведывательный дрон ведёт разведку, осматривает, находит цели. Данные передают операторам, которые работают непосредственно уже с дронами камикадзе, и наносятся удары, которые приводят к огромным для Израиля потерям», — отметил Кнутов.
По словам собеседника издания, за последние полвека Израиль не сталкивался с такими атаки и не нес такие масштабные потери.
«Если говорить о бронетехнике, то таких потерь Израиль, не знал с войны 1973 года. В ходе той арабо-израильской войны потери измерялись в сотнях танков, бронемашин и другой техники. Израильская авиация тогда тоже понесла тяжёлые потери», — уточнил он.
Кнутов обратил внимание на то, что у Израиля истощен запас ракет ПВО и высокоточного оружия.
«У Израиля ничего подобного не было, и он оказался не готов. Более того, значительное количество ракет противовоздушной противоракетной обороны Израиль истратил во время двенадцатидневной войны. Сейчас применение ракет Ираном приводит к тому, что Израилю просто нечем отбиваться. Так же такая же история касается высокоточного оружия. Израиль даже официально заявлял, что будет применять свободнопадающие неуправляемые бомбы, разработанные ещё в шестидесятые годы прошлого века. Это указывает на проблемы с высокоточным оружием в Израиле, а без высокоточного оружия там воевать сложно, потому что будут большие потери среди мирного населения», — добавил собеседник издания.