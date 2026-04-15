Лавров: российско-китайские отношения играют роль стабилизатора в мировых делах

Отношения России и Китая играют роль стабилизатора в мировых делах, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
По его словам, они также имеют всё большее значение для «мирового большинства».
«Всё больше и больше повышаются в своём значении для остального мира, для мирового большинства, которое хочет не проблем, не турбулентности, а спокойных условий для устойчивого развития», — указал российский дипломат.
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин и Лавров проводят встречу в Пекине.
Накануне у главы российского МИД состоялись переговоры с китайским коллегой Ван И. Стороны обсудили подготовку встречи лидеров России и Китая.