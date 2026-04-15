В Самарской области ввели режим «Ковёр» и закрыли воздушное пространство

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о введении в регионе режима «Ковёр» и полном закрытии воздушного пространства.
Об этом глава региона написал в своём официальном Telegram-канале.
Полёты авиации над территорией субъекта временно приостановлены.
Губернатор подчеркнул, что ограничения касаются абсолютно всех высот.
«В Самарской области действует режим “Ковёр”, — написал Федорищев.
Ранее в аэропортах Пензы, Саратова и Ульяновска были введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов.
Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.