Лавров заявил, что Путин посетит Китай в первой половине 2026 года

Президент России Владимир Путин посетит Китай в первой половине 2026 года, заявил в ходе пресс-конференции в Пекине глава российского МИД Сергей Лавров.
Дипломат отметил, что в январе текущего года лидеры России и Китая дали старт 14-му перекрёстному году образования.
«В рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить внимание в том числе и этому направлению при проработке повестки дня саммита», — сказал Лавров.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что визит готовится, о его сроках своевременно объявит Кремль.
Несколько минут назад стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел России Сергей Лавров проводят встречу в Пекине.