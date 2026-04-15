Лавров заявил, что Путин посетит Китай в первой половине 2026 года

Президент России Владимир Путин посетит Китай в первой половине 2026 года, заявил в ходе пресс-конференции в Пекине глава российского МИД Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что в январе текущего года лидеры России и Китая дали старт 14-му перекрёстному году образования.

«В рамках проработки программы визита президента Путина в первой половине нынешнего года в Китай мы предложили уделить внимание в том числе и этому направлению при проработке повестки дня саммита», — сказал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что визит готовится, о его сроках своевременно объявит Кремль.

Несколько минут назад стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин и министр иностранных дел России Сергей Лавров проводят встречу в Пекине.

Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
